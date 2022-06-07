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Лолита выступила против присвоения званий российским артистам

Певица Лолита Милявская раскритиковала практику присвоения званий российским артистам

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Эстрадная певица Лолита Милявская в эфире «Авторадио» раскритиковала практику присвоения званий российским артистам.

58-летняя звезда выступила против присвоения регалий исполнителям. По ее словам, это надо было прекратить еще в 2000-х годах. Лолита подчеркнула, что сейчас знаменитости не получают никакой выгоды от награждения, несмотря на то, что раньше за творческие заслуги перед страной им могли предоставить «на кладбище получше место».

«Я противник званий! Еще в 2000-х этому надо было положить конец. Последней стала Алла Борисовна, и мне казалось, что на этом все. А вообще я провентилировала ситуацию и узнала, что от звания никакого толку, даже коммуналка меньше не стала. Раньше хотя бы были блага от звания — давали на кладбище получше место, а сейчас даже этого нет», — сообщила певица.

По мнению Лолиты, для артиста намного ценнее, если он признан слушателем и на его концерты ходят зрители. Если же билеты на выступления не продаются, то никакие регалии здесь помочь не могут. При этом исполнительница добавила, что была счастлива стать лауреатом премии «Жара Music Awards» в номинации «Артист года».

«Конечно, я рада, потому что это хорошая и честная статуэтка. А с другой стороны, артистов-то мало осталось в стране, и вроде как в моей возрастной категории больше и давать некому», — поделилась Милявская.

Ранее Лолита рассказала, что вывезла мать и дочь из страны.

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Анастасия Астахова
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