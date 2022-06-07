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В Мариуполе запретили купаться из-за мин на пляжах

Мэр Мариуполя Иващенко запретил горожанам купаться в Азовском море из-за мин на пляжах

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко запретил горожанам купаться в Азовском море из-за мин на пляжах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для предотвращения несчастных случаев, я распорядился установить с 5 июня 2022 года запрет на купание граждан в акватории Азовского моря города Мариуполь», — цитирует агентство мэра города.

По словам Иващенко, купаться разрешат снова, как только саперы закончат разминирование.

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Алевтина Запольская
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