Представитель «Талибана» примет участие в ПМЭФ

ТАСС: представитель «Талибана» в России Гарвал примет участие в ПМЭФ

Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 15–18 июня. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщает ТАСС.

Гарвал является представителем «Талибана» (деятельность организации запрещена в России), который с августа прошлого года контролирует территорию Афганистана. МИД России направил ноту в афганское посольство о признании Гарвала 6 апреля.

Тогда официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это решение шагом на пути к возобновлению полноценных двусторонних дипломатических контактов. В конце апреля глава МИДа Сергей Лавров указывал, что Гарвал приступил к работе.

Ранее свои планы по участию в ПМЭФ-2022 подтвердил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Накануне, 6 июня, президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям ПМЭФ заявил, что российская экономика сохранит курс на широкое международное сотрудничество. Он пообещал, что 2020-е годы станут для страны временем ускоренного развития.