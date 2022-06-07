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В Италии изъяли четыре тонны кокаина

Финансовая гвардия Италии изъяла четыре тонны кокаина у филиала колумбийского наркокартеля

Фото: Riccardo Fabi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Финансовая гвардия министерства экономики Италии изъяла 4,3 тонны кокаина в городе Триест. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

По информации правоохранителей, партия наркотиков принадлежала филиалу колумбийского наркокартеля. Помимо запрещенных веществ, сотрудники гвардии задержали 38 членов преступной группировки (оказавшихся гражданами Италии, Словении, Хорватии, Болгарии, Голландии).

Николай Чигасов
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