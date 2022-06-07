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В Совфеде назвали скрытую угрозу для Украины от Польши

Цеков заявил, что Польша скрывает желание вернуть территории Украины за словами о дружбе

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Польша намерена вернуть себе территории Западной Украины, однако скрывает это желание за словами о дружбе. Ее власти ожидают разгрома Украины в ходе специальной военной операции. Такую угрозу назвал член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков, пишет Ura.ru.

«Все годы после окончания войны постоянно говорили, что как минимум Львов — город польский. Понятно, что у них такие настроения на уровне подсознания», — подчеркнул сенатор, добавив, что Варшава ожидает капитуляции Киева.

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Цеков выразил мнение, что Польша не будет вступать в войну с Россией на территории Украины. «Но если представится возможность, а они считают, что это может случиться, когда Украина потерпит полное поражение от России, тогда они каким-то легитимным образом эти территории оставят у себя», — добавил сенатор, отметив, что это наивные ожидания.

Ранее руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич заявил, что Польша однозначно готовится к экспансии, однако пока сложно сказать, какие формы эта экспансия примет. По словам эксперта, как минимум половина Украины в представлении Варшавы является исконной польской территорией согласно границам,существовавшим на начало XVII века.

31 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что Польша, по всей видимости, уже переходит к захвату территорий на западе Украины.

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Сергей Истомин
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