В США сообщили об ответе России в случае вторжения НАТО на Украину

Обозреватель AT Хантер: реакция РФ на вторжение НАТО на Украину стала бы «разрушительной»

Обозреватель Роберт Хантер в своей статье для American Thinker (AT) написал об ответе России в случае вторжения НАТО на Украину.

Автор материала считает, что реакция Москвы на боевые действия с участием войск Североатлантического альянса стала бы «разрушительной».

«Успешное вторжение НАТО на Украину невозможно с военной точки зрения. Боевые действия принесут катастрофический ущерб инфраструктуре альянса по всей Европе и тысячи смертей солдат союзников», — написал он.

По словам Хантера, у российской стороны есть преимущество в артиллерии и авиации, что позволит ей добиться контроля над воздушным пространством в Восточной Европе. Он считает, что войска надо «ждет реальная перспектива уничтожения» армией России в случае выхода к линии фронта.

Журналист назвал маловероятной победу Североатлантического альянса без применения ядерного оружия. «Полное поражение альянса весьма возможно», — написал Хантер.

Ранее политолог Анатоль Ливен заявил, что излишнее втягивание США в конфликт на Украине грозит прямым военным столкновением с Россией. Ливен назвал наименее благоприятный исход ситуации на Украине и допустил развитие войны США и России из-за помощи Вашингтона Киеву. «Худшим сценарием стало бы превращение конфликта на Украине в начало очередного глобального крестового похода», — подчеркнул американский эксперт.