Власти ДНР начали выплачивать пенсии в Мариуполе

Пенсионный фонд ДНР выплатил пособия более 46,6 тысячи пенсионерам в Мариуполе

Власти Донецкой народной республики (ДНР) начали выплачивать пенсии жителям Мариуполя. Об этом мариупольская городская администрация сообщает в своем Telegram-канале.

В мэрии заявили, что Пенсионный фонд ДНР выплатил первые денежные пособия более 46,6 тысячи мариупольских пенсионеров, которые подали заявления о назначении и возобновлении пенсионных выплат. Там отметили, что пособие можно получить при предъявлении паспорта в городских центрах почтовой связи.

В конце марта сообщалось, что Россия начала выплачивать по 10 тысяч рублей бюджетникам и пенсионерам на освобожденных территориях Украины. К концу мая общая сумма таких выплат достигла порядка 200 миллионов рублей.