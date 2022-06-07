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Власти ДНР начали выплачивать пенсии в Мариуполе

Пенсионный фонд ДНР выплатил пособия более 46,6 тысячи пенсионерам в Мариуполе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Донецкой народной республики (ДНР) начали выплачивать пенсии жителям Мариуполя. Об этом мариупольская городская администрация сообщает в своем Telegram-канале.

В мэрии заявили, что Пенсионный фонд ДНР выплатил первые денежные пособия более 46,6 тысячи мариупольских пенсионеров, которые подали заявления о назначении и возобновлении пенсионных выплат. Там отметили, что пособие можно получить при предъявлении паспорта в городских центрах почтовой связи.

В конце марта сообщалось, что Россия начала выплачивать по 10 тысяч рублей бюджетникам и пенсионерам на освобожденных территориях Украины. К концу мая общая сумма таких выплат достигла порядка 200 миллионов рублей.

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Алевтина Запольская
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