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Польша предложила отключить от SWIFT все российские банки

Польша предложила включить в седьмой пакет санкций ЕС все энергоносители и банки России

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Варшава предложила включить в седьмой пакет санкций Европейского союза (ЕС) все энергоносители и банки России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

По словам дипломата, принятого Европейским советом шестого пакета ограничений недостаточно. «Мы должны начать работать над седьмым пакетом санкций, который должен охватывать, среди прочего, полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT», — указал он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об угрозе для единства Европы из-за введенных против России санкций. По ее словам, страны Евросоюза расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на специальную военную операцию России на Украине. Санкции начинают становиться болезненными не только для Москвы, но и для Евросоюза.

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Виктория Кондратьева
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