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Открыт новый миллисекундный пульсар

MPIfR: зафиксирован новый миллисекундный пульсар в скоплении NGC 6652

Изображение: NASA / Wikimedia

Международная команда астрономов, возглавляемая немецкими специалистами из Радиоастрономического института Макса Планка (MPIfR), заявила об открытии нового миллисекундного пульсара PSR J1835−3259B в скоплении NGC 6652. Данные наблюдений описаны в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Миллисекундными пульсарами ученые называют быстро вращающиеся (менее десяти миллисекунд) нейтронные звезды, которые испускают сильное электромагнитное излучение. Заметить PSR J1835−3259B удалось с помощью радиотелескопа Metrewave (uGMRT) на частотах 400 и 650 мегагерц с помощью новой системы GMRT (GWB). Обнаруженный пульсар имеет период вращения около 1,83 миллисекунды, а орбитальный период составляет почти 1,2 дня. Астрономы предположили, что масса светила примерно 1,4 веса Солнца. Кроме того, это самый яркий миллисекундный пульсар в своем скоплении.

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Елена Апазиди
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