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В Екатеринбурге издадут альбомы личных фотографий семьи Романовых

Музей Царской семьи в Екатеринбурге планирует издать альбомы личных фотографий Романовых

Фото: Vadim Nekrasov / Globallookpress.com

Культурно-просветительский центр «Царский» в Екатеринбурге планирует издать альбомы с личными фотографиями императора Николая II и его семьи. Об этом пишет ТАСС.

«У нас сейчас идет изучение домашних фотографий царской семьи, описание их, датирование. Потому что очень много фотографий, и они никаким образом не были собраны при передаче нам. <...> В планах нашего музея составление к ним аннотации и последующее издание альбомов <...> непарадных фотографий царской семьи»", — рассказала о планах заведующая музеем Царской семьи Татьяна Романюк.

Так, впервые часть фотографий императрицы Александры Феодоровны и Царской семьи (из личного альбома фрейлины Ее Императорского Величества Анны Вырубовой) была представлена в понедельник, 6 июня, на выставке «Последняя императрица России», приуроченной к 150-летию государыни. На экспозиции также присутствуют личные вещи семьи Романовых и гравюры из французских изданий конца XIX — начала XX веков.

Ранее в мае в тульском музее изобразительных искусств открылась экспозиция, посвященная истории императорской династии Романовых. На выставке представлены шедевры из фондов Тульского музейного объединения и частных коллекций, связанные с именами Царской семьи — гравюры, скульптура, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства.

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Дарья Рыбак
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