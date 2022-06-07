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Спорт

В «Ростове» отреагировали на информацию об уходе Карпина в «Динамо»

Спортивный директор «Ростова» Рыскин назвал информацию об уходе Карпина в «Динамо» ерундой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин не подтвердил информацию об уходе главного тренера команды Валерия Карпина в московское «Динамо». Об этом сообщает РИА Новости.

«Ерунда полная, ни слова правды нет», — отреагировал Рыскин. 3 июня информацию опроверг сам Карпин, назвав ее грязной жесткой ложью. «А говоря по-русски — полный ***!» — добавил Карпин.

Ранее в тот же день «Чемпионат.com» сообщил, что «Динамо» заинтересовано в приглашении Карпина. Уточнялось, что тренер готов возглавить команду при условии назначения на пост спортивного директора москвичей Рыскина.

28 мая главный тренер бело-голубых Сандро Шварц объявил об уходе. Немец возглавил берлинскую «Герту». Карпин в марте вернулся в «Ростов», который покинул летом прошлого года.

В минувшем сезоне динамовцы финишировали на третьей позиции в чемпионате России. Ростовчане заняли девятое место.

Алексей Гусев
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