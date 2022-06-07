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Захарова описала судьбу Сербии в случае вступления в ЕС

Захарова предупредила Сербию, что, вступив в ЕС, страна окажется в подчинении США

Фото: Globallookpress.com

В случае успешного вступления Сербии в состав ЕС Белград окажется под прямым влиянием, а затем и в подчинении США. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, который призвал сербское правительство сфокусироваться на присоединении к европейской организации.

«Возьмите географическую и политическую карты. Найдите США, Европу с Россией, Сербией и "Брюсселем". Постарайтесь понять, с какой стати Госдепартамент США комментирует европейскую повестку и указывает странам не своего континента, что и как им делать. Не получается? Подсказываю. Все, кто входит в ЕС, лишаются своей европейской идентичности, переподчиняясь воле Вашингтона», — предупредила дипломат, описывая возможную судьбу Сербии.

Захарова также рассказала, что существование Евросоюза как организации невозможно без США, которые используют это объединение «лишь как экономический отдел НАТО».

Ранее она назвала кровожадной премьер-министра Эстонии Каю Каллас за призывы к поставкам оружия Киеву. Дипломат напомнила, что Каллас называла призывы к перемирию или миру на Украине «преждевременными и нежелательными», а также заявляла, что «Украина в настоящее время больше всего нуждается в оружии».

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Виктория Кондратьева
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