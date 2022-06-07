В российском регионе четырехлетний ребенок погиб при пожаре
В рабочем поселке Елань Волгоградской области оставленный без присмотра четырехлетний мальчик задохнулся во время пожара в частном доме. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.
По предварительным данным, мать и отец ребенка оставили его дома одного и ушли по делам. Позже соседи заметили задымление в доме, принадлежащем российской семье, и позвонили в МЧС.
Огнеборцы во время тушения возгорания нашли мальчика без сознания. Медики пытались реанимировать ребенка, однако спасти его не удалось. Следователи предположили, что причиной возгорания в доме стало короткое замыкание электропроводки.
Другие обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Кроме того, следователи возбудили дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинения смерти по неосторожности»).
Ранее семья из трех человек заживо сгорела в двухэтажном здании при пожаре в Пермском крае.