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В российском регионе четырехлетний ребенок погиб при пожаре

Под Волгоградом оставленный без присмотра 4-летний мальчик задохнулся при пожаре в доме

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В рабочем поселке Елань Волгоградской области оставленный без присмотра четырехлетний мальчик задохнулся во время пожара в частном доме. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, мать и отец ребенка оставили его дома одного и ушли по делам. Позже соседи заметили задымление в доме, принадлежащем российской семье, и позвонили в МЧС.

Огнеборцы во время тушения возгорания нашли мальчика без сознания. Медики пытались реанимировать ребенка, однако спасти его не удалось. Следователи предположили, что причиной возгорания в доме стало короткое замыкание электропроводки.

Другие обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Кроме того, следователи возбудили дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинения смерти по неосторожности»).

Ранее семья из трех человек заживо сгорела в двухэтажном здании при пожаре в Пермском крае.

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Анна Щербакова
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