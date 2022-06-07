Врач предупредила о смертельной опасности частой привычки хозяек

Врач Панова предупредила, что привычка пробовать сырой фарш может привести к сепсису

Врач-диетолог, терапевт, кардиолог Юлия Панова объяснила, почему частая привычка хозяек пробовать сырой мясной фарш перед приготовлением опасна для здоровья. Ее слова передает издание «Аргументы и факты».

Специалистка предупредила, что подобные эксперименты на кухне небезопасны с точки зрения гигиены и могут привести к тяжелому пищевому отравлению. По ее словам, мясо — благоприятная среда для размножения патогенных бактерий, которые, попадая в организм человека, могут спровоцировать серьезное отравление, вплоть до сепсиса — смертельно опасной системной воспалительной реакции организма.

Также Панова добавила, что привычка пробовать покупной фарш сопряжена с опасностью заразиться паразитами, например яйцами бычьего цепня. Любителям свежего мяса врач рекомендовала брать его только в проверенных местах и предварительно хорошо мариновать — в этом случае часть болезнетворных бактерий погибает.

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