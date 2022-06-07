Врач назвала главный недостаток завтрака из фруктов

Врач Александра Пурига: фруктоза провоцирует скачок инсулина в организме

Спортивный врач Александра Пурига назвала главный недостаток завтрака из фруктов. О том, почему начинать день с них не лучшая идея, она рассказала в своем Telegram-канале.

Эксперт отметила, что фрукты, которые продают в магазине, намного слаще, чем их дикие родственники. «В плодах, которые попадают к нам на стол, сахара больше, чем в их диких, "доселекционных" предшественниках. Для понимания сравните вкус, например, диких яблок и тех, что мы покупаем в магазинах», — сказала врач.

Она объяснила, что фруктоза — это изомер сахарозы: у нее такой же высокий гликемический индекс, она так же провоцирует резкий скачок инсулина в организме. Это способствует запасанию жира в организме, а когда уровень сахара в крови резко падает, опять хочется съесть сладкого — и это ведет к частым перекусам.

Пурига добавила, что гениальной ей кажется фраза «Лучшие фрукты — это овощи», предложенная доктором Джорджем Гайтаносом. «Выражение хорошо отражает суть. Витамины и клетчатка есть и в овощах, но там нет такого количества сахара», — отметила она.

Эксперт заключила, что если и включать фрукты в завтрак, то в натуральном, неизмененном виде. Она категорически не рекомендует смузи и свежевыжатый сок, так как в них меньше полезных пищевых волокон.

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