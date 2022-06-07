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Россиянин зарубил топором зятя и сбросил его в канализацию

Прокуратура ЕАО: суд приговорил местного жителя к 9 годам колонии за убийство зятя топором

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Житель Еврейской автономной области (ЕАО) зарубил топором зятя и сбросил его тело в канализационный люк-шамбо, он приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

В ночь на 28 октября 2021 года 35-летний россиянин в поселке Николаевка Смидовичского района в ходе пьяной ссоры зарубил топором зятя и сбросил тело в канализационное шамбо во дворе дома, чтобы скрыть убийство​​​. Своей сестре он сказал, что ее муж просто ушел. Мужчина скрылся с места преступления, прятался в лесополосе, его задержали 2 ноября. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый вину признал и раскаялся.

Ранее в Астрахани суд приговорил 36-летнего мужчину к 10 годам колонии строгого режима за убийство россиянина. По данным следствия, он вместе со знакомым снимал квартиру в одном из домов в Трусовском районе. 25 января этого года подсудимый поссорился с 45-летним соседом, после чего взял топор и несколько раз ударил им соседа по голове. От полученных ранений тот скончался на месте.

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Марина Совина
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