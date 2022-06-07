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Спорт

Олимпийский чемпион из России рассказал об отказе выступать за США

Чемпион ОИ Траньков вспомнил, что отклонил предложение выступать за сборную США

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков вспомнил, что в начале 2000-х он отказался сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

38-летний эксперт рассказал, что ему предлагали выступать за сборную США. «Тогда я отказался, это не секрет», — добавил Траньков. Он отметил, что не стал бы осуждать фигуристов, которые сменят гражданство. Траньков подчеркнул, что такие решения люди принимают не от хорошей жизни. «Такой поддержки, как в российском спорте, больше нигде нет», — напомнил он.

Траньков — олимпийский чемпион Игр в Сочи. На соревнованиях в 2014 году он завоевал золотые медали в командном турнире и парном катании.

Траньков выступал в паре с Татьяной Волосожар. Вместе они четырежды выигрывали чемпионат Европы и становились чемпионами мира.

Николай Костюков
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