Названы главные тренды этого лета

Стилист Ким назвала трендом этого лета возвращение к низкой посадке и кроп-топам из 2000-х

Сегодня в тренды возвращаются элементы из каждой эпохи: оверсайз из 90-х, огромные плечи из 80-х, трапециевидные платья из 60-х, но основная тенденция приходится на 2000-е — это и низкая посадка, и кроп-топы. Об этом «Ленте.ру» рассказала стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким. Она также назвала главные тренды этого лета.

Одежда

Тренд этого лета, который многие отрицают, так как его сложно принять — это радикально низкая посадка, поделилась Ким. Также, по ее словам, актуальны различные интересные вырезы, которые могут присутствовать на топах и платьях не только в зоне декольте, но и на талии и даже на боках. Вырез может быть и асимметричным — только с одной стороны, обратила внимание стилист.

«Если говорить о брюках, очень актуальны брюки палаццо — широкие прямо от бедра. По юбкам актуальная длина — мини. Очень актуальны юбки со складками, плиссировкой — тоже длины мини, так сказать, юбки американской школьницы. Такие очень классно носить со свитшотами, можно дополнить кедами с носочками, чтобы полностью обыграть этот стиль. Будут актуальны и юбки макси — прямо по щиколотку, это зарождающийся тренд, который можно попробовать, причем интересны джинсовые юбки макси», — обозначила Ким.

Обувь

Массивная подошва не выходит из моды. Также актуальны слегка объемные элементы в обуви, такие как дутая кожа на ремешках, отметила стилист.

Очень актуальны так называемые сандалии рыбака (еще у нас их называют дедушкиными), когда есть переплетения и закрыта передняя часть. Такие сандалии слегка грубоваты, но они прекрасно будут сочетаться с легкими, воздушными платьями свободного кроя. Также можно попробовать сабо — обувь на высокой платформе, это тоже зарождающийся тренд Ольга Ким стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды

Аксессуары

Из головных уборов этим летом актуальны косынки, которые можно завязывать назад, на пиратский манер, или как банданы, а также панамы и бейсболки. Последние, по словам стилиста, можно носить не только со спортивным стилем, но и с платьями, и с пиджаком.

«В тренде стропы — такие тоненькие веревочки, которые могут идти от юбки с низкой посадкой, могут пересекаться на талии. С брюками — то же самое. Завязочки, разные бретельки — это тоже один из трендов. Из украшений все еще актуален жемчуг, актуальны цепи и добавляется бисер, яркие бусины, ракушки — можно их миксовать с цепочками или бисер с жемчугом», — обратила внимание Ким.

Кроме того, в качестве аксессуара, подчеркивающего мужской брутальный стиль, при выходе на публику можно использовать галстук. По мнению стилиста, он не обязательно должен дополнять именно полноценный деловой костюм — галстук будет хорошо сочетаться со строгим платьем или жилетом без рубашки.

«По сумкам актуальны большие формы — это может быть большая сумка тоут и очень актуальна сумка мягкой формы, так называемая сумка стинг — она может и на плече носиться, и надеваться через плечо наподобие армейских мешков, она такая большая, объемная и туда можно всю свою жизнь сложить. Они очень удобные, практичные. Также актуальны плетеные сумки, сумки-корзины, актуальны сумки жесткой формы — мини-сумки-чемоданчик», — заключила стилист.

Ранее стилист Линдси Эдвардс раскрыла способы визуально увеличить грудь с помощью текстуры и принтов одежды, а также подходящих аксессуаров.