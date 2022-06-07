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Украинцев призвали готовиться к самому сложному отопительному сезону в истории

Премьер Украины Шмыгаль заявил о падении добычи угля на треть с конца февраля
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: РИА Новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о падении добычи угля на государственных шахтах. По его словам, добыча сократилась примерно на треть с конца февраля, сообщает ТАСС.

«Добыча угля на государственных шахтах упала приблизительно на треть», — заявил украинский премьер на заседании правительства.

Он отметил, что власти планируют пополнить запасы угля к началу нового отопительного сезона — минимум до двух миллионов тонн. Шмыгаль также призвал украинцев готовиться к «самому сложному отопительному сезону в истории страны», который наступит зимой. По его словам, в связи с надвигающимися трудностями правительство создаст специальный штаб для решения данного вопроса.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал сограждан брать пример с Израиля. По его словам, если общество забудет о вооруженном конфликте, то перестанет быть эффективным тылом для армии.

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Марина Совина
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