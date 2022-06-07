Турция готова обеспечить вывоз зерна с Украины

В Минобороны Турции заявили, что готовы выполнить обязательства по вывозу зерна с Украины

Анкара готова обеспечить безопасный вывоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции с территории Украины в рамках ранее принятых обязательств. Об этом заявили представители Минобороны Турции по итогам прошедших во вторник телефонных переговоров главы турецкого военного ведомства Хулуси Акара с российским коллегой Сергеем Шойгу.

«В связи с продовольственным кризисом было уделено внимание мерам, которые могут быть приняты для безопасной транспортировки зерна, подсолнечника и другой сельскохозяйственной продукции. Турция стремится оказать поддержку в сфере гуманитарной помощи и еще раз выразила готовность выполнить свою часть [обязательств] для достижения мира в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что министры обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины. Также они отметили необходимость продолжения тесного взаимодействия в Сирии, направленного на поддержание стабильности в регионе.