В ООН отвергли обвинения Киева в адрес России в краже украинского зерна

Представитель генсека ООН Дюжаррик отверг обвинения Киева в краже зерна в адрес России

ООН не располагает данными, подтверждающими обвинения Киева в адрес России в краже зерна. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Представитель генсека отверг заявления киевских официальных лиц о якобы экспорте российской стороной украинского зерна. «Мы видели эти сообщения в СМИ, говорили с нашими коллегами из Всемирной продовольственной программы. У них нет возможности подтвердить эти обвинения. Мы все выступаем за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру», — сказал он.

Ранее госдепартамент США направил 14 странам предупреждение, в котором утверждает, что Россия пытается продавать украденное украинское зерно. Отмечается, что предупреждение было разослано по дипломатическим каналам в середине мая в основном в африканские страны. В документе утверждалось, что российские суда покидают порты рядом с Украиной с грузом «ворованного украинского зерна». Кроме того, в нем были указаны названия трех российских судов, которые подозревались в транспортировке данного продукта.