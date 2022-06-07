Песков назвал условия возобновления полетов на Шри-Ланку

Песков заявил, что возобновление полетов на Шри-Ланку потребует гарантий от властей

Россия возобновит полеты на Шри-Ланку в случае, если власти страны дадут гарантии, что инциденты, подобные задержанию самолета «Аэрофлота», не повторятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для того, чтобы полеты продолжались, должны быть получены какие-то весомые заверения насчет неповторения ситуации, которая случилась совсем недавно и днями позже с самолетом "Аэрофлота". То есть, если каким-то образом полностью исключить эти случаи и дать необходимые заверения, то тогда это будет повод для наших авиационных властей рассмотреть такую возможность», — сказа представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что российская сторона не получала обращений от бывшего президента Шри-Ланки Майтрипалы Сирисены с просьбой пересмотреть решение о прекращении рейсов. Политик заявил, что отмена рейсов станет «разрушительным для туристической сферы островного государства».

5 июня на Шри-Ланке задержали вылет российского Airbus A330 в международном аэропорту Бандаранаике. По предварительным данным, это могло произойти из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, которой принадлежит самолет. 6 июня запрет был снят, и самолет благополучно вылетел в направлении России.

