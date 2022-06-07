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Российский бизнесмен купил квартиру-родину хитов Высоцкого

Бизнесмен Гавриловский купил для сдачи в аренду квартиру, где Высоцкий написал первые хиты

Кадр: ТК «Четвертый канал»

Бизнесмен из Екатеринбурга Андрей Гавриловский купил квартиру в Москве, где написал и исполнил свои первые хиты советский поэт и музыкант Владимир Высоцкий. Недвижимость, где родились знаменитые композиции, россиянин планирует сдавать в аренду посуточно, пишет «Екатеринбург онлайн».

Жилье площадью 75 квадратных метров расположено на четвертом этаже по адресу Большой Каретный переулок, 15. Квартира, купленная Гавриловским, ранее принадлежала другу Высоцкого, режиссеру Левону Кочаряну — именно он записал на магнитофон первые песни знаменитого артиста. По словам бизнесмена, в квартире много раз останавливался Юрий Гагарин, который также дружил с Кочаряном.

Двумя этажами ниже жил сам Владимир Высоцкий вместе со своей семьей. Новый владелец не стал разглашать сумму сделки, однако отметил, что объект над бывшим домом артиста стоил дороже, чем в среднем по району, из-за его исторического прошлого.

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Гавриловский рассказал, что будет сдавать квартиру за 20 тысяч рублей в сутки. Он отметил, что в квартире смогут разместиться четыре человека. Мужчина убежден, что проживание в его квартире обойдется гораздо выгоднее, чем в двух самых дешевых номерах в гостиницах «Националь» и «Украина».

Бизнесмен добавил, что в ближайшие три месяца в квартире сделают ремонт, а услуга будет доступна с осени. Мужчина пообещал сохранить в квартире дух того времени, когда в доме жил Высоцкий — двери и многие предметы мебели здесь сохранились с тех лет. «В Москве большие проблемы с квартирами под сдачу с хорошим ремонтом. Мы сделаем все качественно», — заявил Гавриловский. Бизнесмен добавил, что не планирует сдавать квартиру кому попало.

Ранее в США появилась возможность пожить в бывшем доме лауреата Нобелевской премии по литературе Джона Стейнбека. На продажу выставили два таунхауса, принадлежавшие писателю в период с 1946 по 1948 годы, которые можно купить как вместе, так и по отдельности. За один объект на Манхэттене нынешние собственники просят 8,95 миллиона долларов, за оба — 18 миллионов долларов.

Полина Кислицына
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