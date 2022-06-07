Посол Антонов заявил о притеснениях российских журналистов в США

Посол Антонов: российские журналисты подвергаются притеснениям и запрету на вещание в США

Чрезвычайный и полномочный посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о притеснении официальных представителей России в США. Об этом сообщает ТАСС.

«Притеснениям подвергаются российские журналисты, командированные в США. Они сталкиваются с прямыми запретами на вещание на американской территории», — заявил он.

По словам дипломата, российские журналисты также сталкиваются с ограничением доступа на мероприятия. Кроме того, работникам СМИ осложняют процесс выдачи виз и блокируют банковские счета.

Посол добавил, что американские спецслужбы пытаются склонять к сотрудничеству сотрудников российских СМИ.

Ранее Антонов прокомментировал введение нового пакета антироссийских санкций Вашингтона. Он заявил, что очередные рестрикции лишь усугубят мировой экономический кризис и нехватку продуктов. «Объявленные меры — очередное подтверждение русофобской истерии Вашингтона. Они находятся в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включая рост цен на топливо», — подчеркнул дипломат.