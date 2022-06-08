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Россиянин предстанет перед судом за убийство пытавшейся разбудить его знакомой

В городе Свободный пьяный россиянин зарубил знакомую топором в день ее рождения

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Амурской области 57-летний россиянин предстанет перед судом за убийство 55-летней знакомой в день ее рождения. Об этом в среду, 8 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 3 октября 2021 года жертве расправы исполнилось 55 лет, и она решила отпраздновать дома у своей подруги и ее мужа, проживавших в городе Свободном. Употребив изрядную долю алкоголя, мужчина ушел спать и, заснув, начал громко говорить во сне. Именинница решила разбудить его. Мужчина очнулся, схватил топор и зарубил женщину.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Экспертиза показала, что в момент совершения преступления у обвиняемого было временное психическое расстройство на фоне длительного злоупотребления спиртными напитками, которое усугубилось после перенесенной травмы головы.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении к подследственному принудительных мер медицинского характера»,— сообщили в СКР.

7 июня сообщалось, что житель Еврейской автономной области (ЕАО) зарубил топором зятя и сбросил его тело в канализационный люк-шамбо.

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Владимир Седов
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