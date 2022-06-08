Глава UFC пообещал дать россиянину титульный бой за победу

Глава UFC заявил, что Магомед Анкалаев получит титульный бой, если победит Энтони Смита

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что поединок в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и американцем Энтони Смитом будет носить претендентский характер. Об этом он рассказал в эфире MMA Underground.

Уайт пообещал, что победитель противостояния Анкалаева и Смита получит титульный бой. Бойцы столкнутся в октагоне UFC на турнире в Далласе, который намечен на 31 июля. Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшера проведет поединок в рамках ивента в Сингапуре 11 июня.

Анкалаев одержал восемь побед подряд в UFC. В своем последнем поединке он одолел Тиагу Сантоса по итогам пятираундового противостояния. Всего на счету россиянина 16 побед при единственном поражении.

Смит дрался за пояс в полутяжелом весе в марте 2019-го против американца Джона Джонса. На счету бойца 36 побед при 16 поражениях.