Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бельгия
Сегодня
21:45 (Мск)
Польша
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 2-й тур
Шотландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Армения
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 1. 2-й тур
Вероника Кудерметова
Завтра
11:00 (Мск)
Анна Блинкова
Хертогенбосх (ж)
Швеция
Завтра
21:45 (Мск)
Сербия
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 4. 3-й тур
Спорт

Глава UFC пообещал дать россиянину титульный бой за победу

Глава UFC заявил, что Магомед Анкалаев получит титульный бой, если победит Энтони Смита

Фото: Per Haljestam / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что поединок в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и американцем Энтони Смитом будет носить претендентский характер. Об этом он рассказал в эфире MMA Underground.

Уайт пообещал, что победитель противостояния Анкалаева и Смита получит титульный бой. Бойцы столкнутся в октагоне UFC на турнире в Далласе, который намечен на 31 июля. Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшера проведет поединок в рамках ивента в Сингапуре 11 июня.

Анкалаев одержал восемь побед подряд в UFC. В своем последнем поединке он одолел Тиагу Сантоса по итогам пятираундового противостояния. Всего на счету россиянина 16 побед при единственном поражении.

Смит дрался за пояс в полутяжелом весе в марте 2019-го против американца Джона Джонса. На счету бойца 36 побед при 16 поражениях.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Лидер «Справедливой России — За правду» Миронов попал в ДТП с курьером в Москве
На Останкинской башне покажут поздравительный ролик в честь 350-летия Петра I
Глава UFC пообещал дать россиянину титульный бой за победу
Пушилин назначил председателя правительства ДНР
Эксперт по сну одобрила лайфхак из TikTok для засыпания за две минуты
Туктамышева одобрила ужесточение возрастного ценза в фигурном катании
Производитель водки Finlandia отчитался о потерях из-за ухода из России
ООН пригрозила миру дефицитом зерновых культур из-за роста цен на удобрения
Бык убил ребенка и оказался под арестом
Окрасившееся в необычный цвет море в российском городе попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.