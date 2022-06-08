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Появились подробности наезда на группу людей в центре Берлина

Водителем автомобиля, въехавшего в группу людей в центре Берлина, был пенсионер

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Управлять автомобилем, который въехал в группу людей в центре Берлина, мог пенсионер. О подробностях произошедшего сообщает РИА Новости со ссылкой на Welt.

Информация о пенсионере сейчас проверяется. Также отмечается, что после наезда машины погиб один человек, еще восемь были ранены.

В полиции рассказали, что подозреваемый сейчас задержан, его допрашивают. При этом данные о его личности и возможных причинах произошедшего там пока не раскрыли.

О произошедшем стало известно ранее 8 июня. По данным радиостанции RBB со ссылкой на пожарную службу столицы Германии, машина въехала в прохожих на Ранкештрассе, находящейся недалеко от площади Брайтшайдплац. Первоначально сообщалось о десяти пострадавших.

В 2019-м вблизи этого же места — на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина — правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили теракт. В тот момент полицейские заметили на рынке двоих подозрительных граждан. В итоге выяснилось, что они сирийцы, один из которых имел подтвержденные контакты с террористической организацией, запрещенной на территории России.

Помимо этого, в декабре 2016 года террорист сел в автомобиль и въехал в группу людей, шедших по рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац. Тогда под колесами машины погибли 11 человек, еще около 50 имели травмы различной степени тяжести. Позднее террориста, совершившего наезд, ликвидировали в Италии.

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Варвара Кошечкина
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