Блогерша изменила лицо до неузнаваемости макияжем и удивила поклонников

The Sun: блогерша Лоуни кардинально изменила лицо с помощью макияжа и удивила поклонников

Блогерша по имени Лоуни с никнеймом lawni.e изменила лицо до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила поклонников. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовались журналисты The Sun.

На размещенном видео юзерша сравнила свою внешность на кадрах до и после применения мейкапа. При этом она отметила, что косметические средства могут кардинально изменить лицо.

Сначала девушка предстала перед подписчиками без фильтров, правильного освещения и позирования, а затем показала себя после трансформации. На первых кадрах заметны темные круги под ее глазами, складки на подбородке и мимические морщины, которые полностью исчезли после нанесения макияжа. Кроме того, в конце видео глаза Лоуни приобрели миндалевидную форму с «лисьим взглядом», нос визуально стал меньше, а губы — увеличились.

Ролик набрал более 1,2 миллиона просмотров и более пяти тысяч комментариев. «Дорогая, это же полная смена личности!», «Красива и с макияжем, и без него», «Макияж для этого и создан», «Тебе без косметики лучше», — высказывались юзеры.

Ранее в июне блогерша Жаклин Хадсон предстала перед поклонниками без фильтров и макияжа и озадачила их своим внешним видом. Девушка отметила, что косметика и фотошоп меняют лицо до неузнаваемости. Так, после нанесения тонального крема и средств для контуринга, а также применения ретуши подписчики признались, что не узнали Хадсон.