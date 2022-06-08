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Россиянам перечислили опасные последствия жары для нескольких групп людей

Врач Алексей Хухрев: в жару могут обостриться сердечно-сосудистые и кожные заболевания

Фото: Norbert Braun / Unsplash

Врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил россиянам несколько групп заболеваний, которые обостряются в жару. Его слова приводит издание «Москва24».

По словам Хухрева, жаркая погода может грозить опасными последствиями тем, у кого диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. Он объясняет это тем, что с повышением температуры увеличивается и нагрузка на сердце. «Возникает больше тепла, и организм пытается себя охладить. Как правило, он это делает двумя путями: за счет потоотделения и того, что включает сердце на повышенный оборот, чтобы оно быстрее гоняло кровь, а кровь отводила тепло от кожи. И то и другое для сердца — серьезная нагрузка», — уточнил врач. Терапевт предупредил, что это может привести к обострению сердечной недостаточности и гипертонической болезни, а также к инфарктам и инсультам.

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Также, по словам врача, в жаркий период могут обостриться кожные заболевания из-за того, что человек больше потеет. Активные солнечные лучи могут спровоцировать развитие розацеа и дерматоза, отметил он.

В жару терапевт рекомендует пить больше воды, особенно людям с заболеваниями почек. Им Хухрев рекомендует непременно выпивать не меньше 1,5 литра воды в день. «При заболевании почек их фильтрующая способность снижается. А если к тому же человек теряет жидкость, то давление в почечных артериях упадет. И почки еще хуже будут фильтровать. Поэтому очень важно не заливать человека водой, но и не обезвоживать. Водно-солевой баланс здесь очень важен», — предупредил эксперт.

Кроме того, врач напомнил о необходимости прятаться в тень во время солнечной активности. Если нужно проводить работы на огороде, то Хухрев рекомендует это делать до 11 или после 16 часов. Очень важно, по его словам, также не забывать про назначенные врачом лекарства, так как они могут помочь избежать обострения или хотя бы сгладить его симптомы.

Ранее врачи назвали метод борьбы с отеками ног в жару, на которые с приходом зноя жалуется множество пациентов. По их словам, чтобы чувствовать себя хорошо, необходимо пить больше воды.

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Юлия Кальницкая
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