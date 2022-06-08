Мишустин оценил вклад соцработников в борьбу с пандемией COVID-19

Премьер Мишустин высоко оценил вклад соцработников в борьбу с пандемией коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин высоко оценил вклад социальных работников в борьбу с пандемией коронавируса. Об этом он заявил на церемонии вручения правительственных наград сотрудникам учреждений социальной защиты, его слова передает ТАСС.

«Серьезный вклад вы и ваши коллеги внесли в борьбу с пандемией. Как подчеркнул президент, несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно и героически выполняли свой долг, многие буквально жили на работе, не видя собственных родных и близких», — сказал он.

По словам главы кабмина, труд людей, которые помогали гражданам, вынужденным оставаться дома в пандемию COVID-19, также заслуживает большого уважения. Так, он отметил работу гендиректора АНО «Центр социального обслуживания Московской области» Сергея Москвина, а также его команды, которым удалось помочь почти четырем тысячам человек старшего возраста в различных районах Московской области.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос о создании службы оказания психологической помощи пациентам с постковидным синдромом. Предложения по психологической поддержке граждан с постковидным синдромом, которые проживают в социальных организациях, также должны быть разработаны до 1 сентября 2022 года.