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Туристы хотели улететь в Европу без билетов и погибли в грузовом отсеке самолета

Алжирцы пробрались на самолет Air Algerie без билетов и погибли в грузовом отсеке

Фото: Paul Hanna / Reuters

Туристы из Алжира, которые хотели улететь в Европу без билетов, погибли в грузовом отсеке самолета авиакомпании Air Algerie, сообщает Al Arabiya News.

По сведениям портала, тела двух мужчин в возрасте от 20 до 23 лет обнаружили в лайнере, припаркованном в международном аэропорту Алжира.

Как сообщают местные СМИ, они пробрались в самолет, чтобы попасть в одну из европейских стран. В какое именно государство хотели улететь мужчины, не уточняется. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В октябре 2021 года запертая в клетке собака погибла в муках от нехватки кислорода во время перелета из Китая в Канаду.

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Ксения Жарова
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