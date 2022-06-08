Япония ответила на решение России по морскому промыслу

МИД Японии заявил о продолжении консультаций с Россией по соглашению о морском промысле

Представитель МИД Японии прокомментировал решение России о приостановке межправительственного соглашения о сотрудничестве стран в области промысла морских живых ресурсов. Об этом он высказался в эфире телеканала NHK.

Продолжение консультаций

Источник в японском министерстве назвал решение России «чрезвычайно прискорбным». Он подчеркнул, что подписание документа о технической помощи Сахалинской области словно служило предварительным условием для удовлетворения запросов договора. Кроме того, информатор заявил, что консультации сторон в рамках соглашения продолжатся.

Мы намерены продолжить консультации с российской стороной, чтобы дать возможность японской стороне продолжить деятельность в рамках соглашения представитель японского МИД

Дипломат добавил, что представители управления рыболовства страны занимаются «подтверждением ситуации через японский МИД».

Позиция России

7 июня Россия приостановила действие разрешения, позволявшего гражданам Японии вести промысел морских животных у берегов Южных Курил. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что решение принято из-за невыполнения японской стороной обязательств по выплатам.

В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации Соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат объяснила, что японская сторона не соблюдала условия по выплатам, указанные в соответствующем соглашении между Токио и Москвой. Также Япония откладывала «подписание ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области».

Дискуссия вокруг Курил

22 апреля Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские Южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. В «Синей книге по дипломатии» МИД, которая была предоставлена кабмину страны, говорится, что острова принадлежат Японии.

При этом последние годы Токио упоминал Курилы как острова, «на которые распространяется суверенитет Японии». Минувшей весной страна впервые использовала другую риторику.

Новое название

23 мая гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова. Он подчеркнул, что сейчас используется топонимика, данная не японцами, а айнами, которые проживали на этих территориях.

И, наверное, этот архипелаг назвать архипелагом Русских героев-моряков. Мне кажется, это было бы гораздо логичнее Дмитрий Рогозин гендиректор «Роскосмоса»

Так, он призвал переименовать один из островов в Варяг в честь знаменитого крейсер, второй — в Кореец в память о канонерской лодке, сражавшейся против японского флота, а третий — назвать в честь Всеволода Руднева.

Отказ от переговоров

22 марта Россия отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Таким образом российский МИД ответил на недружественные действия Токио и введение односторонних санкций. 15 марта Япония объявила, что ввела первый пакет ограничений против России на фоне ее спецоперации на Украине.

16 марта Токио лишил Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле. Это ограничения «лишит Россию торговых преференций» со стороны Японии.

Мирный договор Россия и Япония не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Токио считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу островов Хабомаи своими «северными территориями», в то время как Москва не признает факта территориального спора.