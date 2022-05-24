Рогозин предложил дать Курильским островам новые названия

Рогозин предложил дать Курильским островам русские названия в честь кораблей и моряков

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио Sputnik предложил дать новые, русские названия Курильским островам и переименовать их в честь знаменитых кораблей и моряков.

Он отметил, что в настоящее время используется топонимика, данная не японцами, а айнами, проживавшими на этих территориях. Глава госкорпорации подчеркнул, что острова «пропитаны русской кровью», которая пролилась в ходе русско-японской и Второй мировой войны в 1905 и 1945 годах.

И я всегда задавался вопросом: почему мы, имея все основания говорить, что эти острова принадлежат России, они кровью пропитаны, почему эти острова не имеют русских названий? Дмитрий Рогозин гендиректор «Роскосмоса»

Ранее стало известно, что Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Такой термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны.

Новые названия

Рогозин предложил переименовать один из островов в «Варяг» в честь знаменитого крейсера. Второй, по его мнению, должен носить имя «Кореец» в память о канонерской лодке, героически сражавшейся против японского флота.

Третий остров глава «Роскосмоса» предложил назвать в честь Всеволода Руднева, командира крейсера «Варяг», под его командованием принявшего бой у Чемульпо в 1904 году, героя русско-японской войны. Порядок наименований, по словам гендиректора госкоропорации, смогут выбрать местные жители.

И, наверное, этот архипелаг назвать архипелагом Русских героев-моряков. Мне кажется, это было бы гораздо логичнее Дмитрий Рогозин гендиректор «Роскосмоса»

Ранее Россия отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Японией, соответствующее решение было принято в ответ на недружественные действия Токио и введение односторонних санкций, заявило Министерство иностранных дел.

После этого генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно обвинил Москву в том, что она перекладывает ответственность за ухудшение японско-российских отношений на Токио. По его словам, власти страны осознают чувства бывших японских жителей южной части Курильских островов и хотят любым способом поспособствовать улучшению ситуации.

Россия и Япония не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Токио считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу островов Хабомаи своими «северными территориями», в то время как Москва не признает факта территориального спора.

Претензии Японии на Курилы продиктованы США

Историк, публицист, советник ректора МПГУ Евгений Спицын в беседе с Дмитрием Рогозиным выразил мнение, что претензии Японии на южную часть Курильских островов продиктованы Соединенными Штатами.

Он пояснил, что в 1943 году, пока шла Вторая мировая война, американский геополитик Николас Спайкмен разработал «дугу безопасности США». Он очертил круг, в котором оказались территории, имеющие жизненно важное значение для Вашингтона, в него вошла и Япония.

Таким образом, американцы положили взгляд на Японию уже тогда. И вся последующая послевоенная политика была связана именно с этим Евгений Спицын историк

Спицын добавил, что руководству СССР в тот момент было достаточно Акта о безоговорочной капитуляции Японии, мирному договору не придавалось особого значения. Ситуация изменилась в годы правления Никиты Хрущева, когда он захотел установить более доверительные отношения с Токио.

А поскольку японцы с начала 50-х годов под прямым давлением американцев стали постоянно педалировать вот эту тему «северных территорий», то мы попали вот в эту ловушку и по сути дела стали играть по чужим правилам Евгений Спицын историк

7 февраля посол США в Токио Рам Эмануэль заявил, что Соединенные Штаты признают суверенитет Японии над южной частью Курильских островов. Он также упомянул ситуацию на Украине, заявив, что для России пренебрежение суверенитетом другого государства не является чем-то новым.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, США поддерживают претензии Японии к российским островам, так как это выгодно для Вашингтона. Она также обвинила Токио в искусственном нагнетании истерики вокруг Курил.

В свою очередь российский посол в Японии Михаил Галузин отметил, что страна не признает территориальные притязания Токио по вопросу южных Курил. Он заявил о легитимности территориальной юрисдикции России над этой частью островов и призвал не пытаться использовать в международных отношениях «произвольно изобретенные правила» западных стран.