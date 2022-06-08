Многомиллиардная помощь Украине истощила казну Евросоюза

Financial Times: еврокомиссар Хан заявил об истощении казны ЕС из-за помощи Украине

Еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что спецоперация России на Украине истощает казну Европейского союза (ЕС). По его словам, в связи с этим Брюсселю, возможно, придется пересмотреть семилетний бюджет гораздо раньше планируемого 2024 года. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Скорость, с которой Евросоюз сжигает резервы для покрытия расходов Киева, вызывает обеспокоенность в Европейском парламенте», — говорится в материале.

Йоханнес Хан уточнил, что в 2022 году в бюджете ЕС было произведено 34 перераспределения средств для удовлетворения потребностей Украины. В Еврокомиссии заявили, что с конца февраля было выделено более четырех миллиардов евро на поддержку украинской экономики, обеспечение работы государственного аппарата, а также на гуманитарную помощь.

В следующем году комиссия предложила сформировать общий бюджет в размере 185,6 миллиарда евро, который может быть увеличен осенью, в зависимости от потребностей Киева.

Ранее в мае глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Евросоюза выразили готовность предоставить Украине 9 миллиардов евро помощи. По его словам, организация продолжит помогать Украине с ее неотложными потребностями.