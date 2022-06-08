Директор Театра Ермоловой прокомментировал отмену спектакля по Глуховскому

Директор театра Ермоловой опроверг подписание указа об отмене спектакля «Текст»

Директор Московского драматического театра имени Ермоловой прокомментировал отмену спектакля «Текст», который создан по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Сергей Кузоятов опроверг подписание указа об отмене спектакля. Он пояснил, что не мог этого сделать, так как в настоящее время находится в отпуске. «О том, что спектакль "Текст" снят с репертуара, я узнал сегодня из прессы. Возможно, какое-то решение сейчас формируется, но мне о нем неизвестно. Никоим образом оно официально не оформлено», — сказал он.

Ранее Глуховский сообщил, что «Текст» убрали из репертуара театра. «Вчера еще играли его, а после окончания собрали за кулисами артистов и объявили им, что спектакль убирают из репертуара», — рассказал писатель.

Басманный суд Москвы еще 13 мая заочно арестовал писателя по статье о дискредитации армии. В отношении Глуховского избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России. Писателю вменяют совершение преступления по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ.