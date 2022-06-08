Определена опасность ментоловых сигарет

В Калифорнийском университете связали ментоловые сигареты с частым курением у молодежи

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего определили, что ментоловые сигареты опасны тем, что могут усиливать у молодежи зависимость от никотина и способствовать более частому курению. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 1092 курильщика в возрасте 12-17 лет, которые на момент прохождения опроса курили сигареты в течение последних 30 дней. При этом 28,7 процента курильщиков были в возрасте 12-14 лет. Специалисты проанализировали связь употребления ментоловых сигарет с количеством дней курения за месяц, риском частого курения (больше 20 дней в месяц) и симптомами никотиновой зависимости.

Среди тех, кто начал курить, употребление ментоловых сигарет было связано с более частым курением (на 3,1 дополнительного дня), более высоким риском стать частым курильщиком (на 59 процентов выше) и усилением симптомов никотиновой зависимости (на 10 процентов). Переход от курения ментоловых сигарет к курению обычных сигарет без ароматизаторов связан с сокращением дней курения на 3,6 дня и снижением риска частого курения на 47 процентов.

По словам авторов работы, приятное ощущение прохлады от ментола маскирует резкость табака, что может сделать сигареты более привлекательными для молодежи. Кроме того, это ощущение позволяет глубже вдыхать дым и дольше удерживать его, что приводит к большему поглощению никотина за одну затяжку. Некоторые исследования предполагают, что запрет на добавление ментола в сигареты может предотвратить до 633 тысяч преждевременных смертей.