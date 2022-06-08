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Мэттью МакКонахи призвал усилить контроль за оборотом оружия в США

Мэттью МакКонахи призвал усилить контроль за оборотом оружия в США после стрельбы в школе

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

52-летний американский актер и продюсер Мэттью МакКонахи призвал усилить контроль за оборотом оружия в США после стрельбы, произошедшей в одной из техасских школ. Об этом сообщает The New York Times.

С соответствующим предложением артист выступил на пресс-конференции в Белом доме после трагедии, произошедшей в его родном городе Ювалде. Тогда в результате стрельбы погибли 19 детей и два преподавателя.

Голливудская звезда заявил о необходимости тщательно проверять биографию каждого желающего приобрести оружие. Помимо этого, МакКонахи предложил запретить продажу оружия, в особенности штурмовых винтовок AR-15, лицам, не достигшим возраста 21 года.

Актер также призвал власти ограничить СМИ в освещении случаев стрельбы в сенсационном ключе и предложил республиканцам и демократам «вознестись над разногласиями» ради решения такой проблемы, как массовые расстрелы с многочисленными жертвами.

«Мы должны трезво, смиренно и честно посмотреться в зеркало и придать себе новый облик, отталкиваясь от того, что мы действительно ценим», — заявил артист с трибуны.

Ранее Мэттью Макконахи обратился к гражданам США после стрельбы в школе в Техасе.

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Анастасия Астахова
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