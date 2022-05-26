Число погибших при стрельбе в техасской школе выросло до 21

ABC: число погибших при стрельбе в техасской школе выросло до 21

Число погибших в результате стрельбы в начальной школе в американском штате Техас увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает телеканал ABC.

Уточняется, что среди погибших 19 учеников (в основном, третьего и четвертого классов), а также два учителя.

Ранее сообщалось, что число пострадавших выросло до 17 человек. Угрозы их жизни нет.

25 мая в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас) произошла стрельба. Это событие стало крупнейшим массовым убийством в начальной школе за десять лет. 18-летний местный житель Сальвадор Ромас выстрелил в свою бабушку, после чего отправился в соседнюю начальную школу и расстрелял учащихся.

После трагедии президент США Джо Байден распорядился приспустить в стране флаги до заката 28 мая.

