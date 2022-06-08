Названы самые модные штаны в 2022 году

Редакторы журнала Cosmopolitan назвали штаны-парашюты самыми модными в 2022 году

Модные редакторы испанской версии журнала Cosmopolitan назвали самые модные штаны в 2022 году. Соответствующие заявления появились на сайте издания.

По словам журналистов, штаны-парашюты из атласной ткани стали новым трендом благодаря популярности у пользователей TikTok. Известно, что их название связано с тканью, из которой они изготавливаются: она напоминает материал купола парашюта.

Отмечается, что такие брюки идеально подойдут для девушек с широкими бедрами и тонкой талией.

Для уличных образов стилисты рекомендуют сочетать упомянутое изделие с кроссовками и короткими футболками в винтажном стиле, а для романтичных нарядов — с корсетом, сандалиями на платформе и жемчужным ожерельем.

В апреле американская манекенщица и актриса Кайя Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд, показала способ носить трендовые в текущем сезоне штаны-палаццо (свободные женские брюки, расширяющиеся от бедра, как правило, с высокой посадкой на талии — прим. «Ленты.ру»). Знаменитость вышла на улицы Лос-Анджелеса в компании своего друга, актера Остина Батлера. Ее запечатлели в черном пуловере с V-образным вырезом и коричневых брюках-палаццо.

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