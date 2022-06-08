Инфекционист рассказал об опасности найденного у медведя паразита для людей

Врач Тимаков предупредил, что найденный у медведя паразит смертельно опасен для людей

Найденный в туше медведя в Красноярском крае паразит, который вызывает трихинеллез, может быть смертельно опасен для людей. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Если паразит попадет в сердце человека, то это может быть смертельно опасно. Если он поразит центральную нервную систему, то может случиться инвалидизация и параличи. Чаще всего он проникает в мышечную ткань», — сказал эксперт.

Он объяснил, что паразитом можно заразиться при употреблении сырого мяса. Из домашних животных чаще всего от этого паразита страдают кошки, собаки и свиньи. «Мы не едим кошек и собак, поэтому для нас они не опасны, а вот хрюшек мы едим, поэтому можно заразиться от свиней», — добавил Тимаков.

6 июня в Ермаковском районе Красноярского края ввели карантин после обнаружения в туше медведя трихинеллеза. Из-за него на участке леса запретили охоту на восприимчивых животных. Также в Араданском сельсовете Ермаковского района Красноярского края запрещено проведение ярмарок, выставок и мероприятий, связанных с передвижением животных.