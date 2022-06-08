Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Инфекционист рассказал об опасности найденного у медведя паразита для людей

Врач Тимаков предупредил, что найденный у медведя паразит смертельно опасен для людей
Начало событий в новости В российском регионе ввели карантин из-за смертоносного паразита у медведя

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Найденный в туше медведя в Красноярском крае паразит, который вызывает трихинеллез, может быть смертельно опасен для людей. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Если паразит попадет в сердце человека, то это может быть смертельно опасно. Если он поразит центральную нервную систему, то может случиться инвалидизация и параличи. Чаще всего он проникает в мышечную ткань», — сказал эксперт.

Он объяснил, что паразитом можно заразиться при употреблении сырого мяса. Из домашних животных чаще всего от этого паразита страдают кошки, собаки и свиньи. «Мы не едим кошек и собак, поэтому для нас они не опасны, а вот хрюшек мы едим, поэтому можно заразиться от свиней», — добавил Тимаков.

6 июня в Ермаковском районе Красноярского края ввели карантин после обнаружения в туше медведя трихинеллеза. Из-за него на участке леса запретили охоту на восприимчивых животных. Также в Араданском сельсовете Ермаковского района Красноярского края запрещено проведение ярмарок, выставок и мероприятий, связанных с передвижением животных.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Меркель объяснила неучастие в посредничестве на Украине
Франция стала участником международной программы освоения Луны
Оральный секс за рулем закончился аварией и травмой половых органов водителя
Инфекционист рассказал об опасности найденного у медведя паразита для людей
Семья сдавшегося в плен в ДНР наемника понадеялась на его возвращение
В Турции высказались о вывозе зерна из черноморских портов
В МЧС напомнили о правилах использования небольших судов на воде
Школы Мелитополя перейдут на русский язык
Россиянка вернулась в любимый отель Турции и сравнила его с большим муравейником
В США указали на гибель «американской мечты»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.