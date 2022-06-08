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Назван возможный виновник ДТП с курьером и машиной с Мироновым в Москве

В управделами президента заявили, что попавший в ДТП с машиной Миронова курьер нарушил ПДД

Кадр: Telegram-канал «Baza»

Курьер, попавший в ДТП в центре Москвы с машиной, в которой находился лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов, нарушил правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова, его слова приводит ТАСС.

«По информации сотрудника автопарка, отвечающего за безопасность движения и прибывшего на место, пострадавший в момент ДТП был на велосипеде и не спешился, как положено по правилам дорожного движения», — сказала представитель управделами президента.

О произошедшей на улице Сретенке аварии стало известно 8 июня. Как отметили свидетели происшествия, водитель машины сразу же вышел, скрутил номера и убрал мигалку. В управделами президента России подтвердили факт ДТП с участием их автомобиля с мигалкой.

Позднее Сергей Миронов подтвердил факт ДТП с участием его служебной машины. Депутат отметил, что не увидел самого момента аварии, так как в это время работал с документами. Кроме того, он заверил, что будет следить за состоянием пострадавшего, у которого оказалась травмирована нога, и поможет ему в лечении.

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Никита Абрамов
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