Стало известно местонахождение оставшегося без работы Познера

Журналист Познер посетил празднование 110-летия музея Пушкина после слухов о его отъезде

Издание «7 дней» раскрыло, что на днях оставшийся без работы после снятия с эфира своей программы журналист Владимир Познер посетил мероприятие «Столетия плывут из темноты», которое посвящего празднованию 110-летия Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина.

Так, стало известно, что это первое посещение Познера публичного мероприятия после слухов о его отъезде из России. До этого его местонахождение оставалось неизвестным.

25 февраля Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания в пользу общественно-политических программ. Уточнялось, что руководство канала решило сделать упор на показ передач, посвященных актуальной повестке. Помимо «Познера», из эфира временно убрали развлекательные шоу «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети» и другие.