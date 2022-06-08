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Стало известно местонахождение оставшегося без работы Познера

Журналист Познер посетил празднование 110-летия музея Пушкина после слухов о его отъезде
Владимир Познер

Владимир Познер. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Издание «7 дней» раскрыло, что на днях оставшийся без работы после снятия с эфира своей программы журналист Владимир Познер посетил мероприятие «Столетия плывут из темноты», которое посвящего празднованию 110-летия Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина.

Так, стало известно, что это первое посещение Познера публичного мероприятия после слухов о его отъезде из России. До этого его местонахождение оставалось неизвестным.

25 февраля Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания в пользу общественно-политических программ. Уточнялось, что руководство канала решило сделать упор на показ передач, посвященных актуальной повестке. Помимо «Познера», из эфира временно убрали развлекательные шоу «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети» и другие.

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Марина Совина
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