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В России приостановили выпуск журналов Elle и Maxim

Медиагруппа Shkulev Media Holding приостановила выпуск Elle, Elle Girl и Maxim в России

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Медиагруппа Shkulev Media Holding приостановила выпуск журналов Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Виктора Шкулева.

«Мы приостановили издание журналов Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim. Сегодня эти журналы невозможно издавать, потому что на рынке нет брендов, которые традиционно являются рекламными партнерами нашей медиагруппы», — рассказал глава медиагруппы.

При этом Шкулев отметил, что сайты изданий продолжат работать. По его словам, ежедневная аудитория ресурсов достигает миллиона пользователей.

Глава Shkulev Media Holding добавил, что журналы Marie Claire и Psychologies, которые тоже относятся к медиагруппе, продолжат издаваться в России. Как объяснил Шкулев, эти два издания имеют более гибкую редакционную политику, чем Elle и Maxim.

Ранее другой крупный медиахолдинг Independent Media объявил о том, как будут называться го издания после отзыва лицензий у российских редакций. Так, Cosmopolitan стал Voice, Men’s Health — Men today, «Домашний очаг» — «Новым очагом», Harper’s Bazaar — The Symbol. Журнал Esquire сменил название на «Правила жизни», а издание «Популярная Механика» — на TechInsider.

Перед этим сообщалось, что компания Condé Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour) приостановила издательскую деятельность в России. Гендиректор компании Роджер Линч заявил, что решение связано с введением наказания за фейки о Вооруженных силах (ВС) России.

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Евгения Наумова
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