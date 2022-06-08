Росгвардейцы нашли крупные схроны с оружием и боеприпасами на Донбассе

Росгвардия ликвидировала крупные схроны на Донбассе, изъяты гранатометы и снаряды «Град»

Спецназ Росгвардии обнаружил в населенных пунктах Луганской Народной Республики крупные схроны с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Оттуда изъято и ликвидировано 155 снарядов «Град», 20 снарядов от самоходной артиллерийской установки, 13 огнеметов, пять гранатометов и 90 выстрелов к ним, 200 гранат, 11 автоматов Калашникова, пулемет «Утес».

В Донецкой Народной Республике росгвардейцы нашли шведско-британский противотанковый ракетный комплекс NLAW, две противотанковые управляемые ракеты, 14 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, 70 выстрелов к гранатомету, 60 танковых снарядов, 13 мин, сто «коктейлей Молотова» и 900 патронов к стрелковому оружию.

Станция обнаружения беспилотников Росгвардии засекла пять целей противника, по которым был открыт огонь.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса.