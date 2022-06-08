МВД объявило в розыск сменщицу Яшина в московском муниципалитете

МВД России объявило в розыск сменщицу Яшина в московском муниципалитете Котеночкину

МВД России объявило в розыск председателя московского муниципального округа Красносельский Елену Котеночкину, которая была избрана после того, как с поста ушел Илья Яшин. Об этом сообщает ведомство, передает РИА Новости.

По данным МВД, Котеночкина разыскивается по статье Уголовного кодекса (УК РФ). О какой именно статье идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Красносельского муниципального округа Москвы Алексея Горинова и главы муниципального округа Красносельский Елены Котеночкиной по подозрению в распространении ложной информации о действиях российской армии на территории Украины.

В начале марта Государственная Дума одобрила законопроект о введении наказания за фейки о действиях ВС России. В нижней палате парламента объяснили, что для предъявления обвинений необходимо изначально доказать мотив и умысел человека.

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