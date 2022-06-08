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В Петербурге мигрант сбил ребенка

В Санкт-Петербурге мигрант сбил третьеклассника на велосипеде

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге мигрант сбил третьеклассника. Об этом в среду, 8 июня, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет 78.ru.

Инцидент произошел на Наличной улице днем ранее, 7 июня. По данным издания, 30-летний гражданин Киргизии, находясь за рулем Kia Rio, наехал на 10-летнего ребенка. Школьник выезжал на велосипеде с пешеходной дорожки через тротуар на проезжую часть.

В результате третьеклассника доставили в больницу с различными травмами в состоянии средней тяжести.

7 июня в центре Москвы столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали несколько человек. Момент массового ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Евгения Куликова
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