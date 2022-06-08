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Илон Маск обвинил YouTube в мошеннической рекламе и двойных стандартах

Маск обвинил YouTube в распространении мошеннической рекламы и двойных стандартах

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал YouTube за распространение мошеннической рекламы и политику в отношении мата. В серии публикаций в Twitter, посвященных видеосервису, Маск также обвинил компанию в применении двойных стандартов во внутренней политике.

В частности, Маск назвал постоянно показываемую пользователям рекламу «бесконечным скамом», а также опубликовал мем, намекающий на то, что YouTube пытается использовать цензуру в отношении, к примеру, нецензурной лексики, но в то же время не обращает внимания на мошенническую рекламу.

Представители Google, которой принадлежит YouTube, уже отреагировали на троллинг со стороны Маска. В комментарии для издания Insider представитель корпорации заявил, что «у YouTube есть набор политик в отношении рекламы», которые предназначены для борьбы с мошенничеством. По его словам, эти правила применяются ко всей рекламе Google, в том числе на YouTube, и только в 2021 году компания заблокировала или удалила 175 миллионов объявлений.

Ранее Маск обвинил компанию Twitter, которую он планировал купить, в том, что она мешает ему получить информацию о фальшивых аккаунтах на платформе, а также пригрозил отказаться от приобретения акций. По его мнению, это является препятствованием реализации права на получение информации по условиям сделки.

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Артур Галеев
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