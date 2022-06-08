Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Перед посольством США в Москве появится площадь ДНР

Мэрия Москвы: перед посольством США появится площадь Донецкой народной республики

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Перед посольством США появится площадь Донецкой народной республики, данный вариант названия набрал наибольшее количество голосов в результате голосования на портале «Активный гражданин». Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Участниками голосования стали 278 684 человека, вариант-победитель выбрали 44,69 процента жителей столицы. «В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской народной республики. Далее по популярности идет название "Площадь Защитников Донбасса" (31,54 процента)», — говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.

За вариант «Площадь Героя России Владимира Жоги» москвичи отдали 8,33 процента голосов.

В Мосгордуму представили идею назвать часть Москвы в честь защитников Донбасса 18 мая. Такое предложение направили в правительство Москвы. Таким образом, столичные парламентарии попросили присвоить американскому посольству в России новый адрес.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков счел хорошей идею сделать место у посольства США площадью Защитников Донбасса.

Время роста


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Военный эксперт назвал две новые задачи спецоперации на Украине
Нанесший букву Z на форму российский гимнаст подал апелляцию на дисквалификацию
Срок ремонта корабля «Адмирал Кузнецов» сдвинули
Бывший американский сенатор заявил о втягивании США всего мира в ядерную войну
С Глюкозы взыскали долг через суд
В ЛНР сообщили об освобождении аэропорта Северодонецка
Аксенов ответил на планы начать «дерусификацию» на Украине
Киты-убийцы напали на яхту, напугали моряка и сломали ему руль
В России выявили 3646 случаев коронавируса
Родители выступили против увольнения завуча из-за «ЛГБТ-танца» в лицее
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.