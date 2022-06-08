Перед посольством США в Москве появится площадь ДНР

Мэрия Москвы: перед посольством США появится площадь Донецкой народной республики

Перед посольством США появится площадь Донецкой народной республики, данный вариант названия набрал наибольшее количество голосов в результате голосования на портале «Активный гражданин». Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Участниками голосования стали 278 684 человека, вариант-победитель выбрали 44,69 процента жителей столицы. «В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской народной республики. Далее по популярности идет название "Площадь Защитников Донбасса" (31,54 процента)», — говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.

За вариант «Площадь Героя России Владимира Жоги» москвичи отдали 8,33 процента голосов.

В Мосгордуму представили идею назвать часть Москвы в честь защитников Донбасса 18 мая. Такое предложение направили в правительство Москвы. Таким образом, столичные парламентарии попросили присвоить американскому посольству в России новый адрес.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков счел хорошей идею сделать место у посольства США площадью Защитников Донбасса.

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