Блогерша показала простой способ избавиться от скольжения ног в обуви

The Sun: TikTok-блогерша избавилась от скольжения ног в обуви с помощью изоленты

Блогерша с ником kristinakacheeva показала простой способ избавиться от скольжения ног внутри обуви. На ее TikTok-ролик обратили внимание в издании The Sun.

Позируя в сандалиях с открытой пяткой, юзерша продемонстрировала, как при простом движении они легко слетают с ног. Затем она наклеила вокруг стопы изоленту с шероховатым покрытием, предназначенную для подтяжки груди. По словам тиктокерши, данные действия обеспечили сцепление ее обуви со стопой. «Обувь продолжает сползать? Попробуй это», — подписала она публикацию.

В сентябре 2021 года жительница США раскрыла способ предотвратить боль в ногах, которая появляется от ношения обуви на каблуках. Пользовательница соцсети с никнеймом christyclips опубликовала видео, в котором продемонстрировала, как ей удается ходить в обуви с неудобной колодкой больше шести часов. Выяснилось, что для избавления от проблемы она распыляет на ступни обезболивающий спрей с лидокаином и анестетиком местного действия. По словам американки, это средство притупляет боль.