Стало известно о резком подорожании отдыха в Абхазии

Министр туризма Абхазии: отдых в республике может подорожать на 30 процентов

В этом году отдых в Абхазии может подорожать на 30 процентов, однако, несмотря на это, власти надеются, что турпоток в республику не снизится. Об этом заявил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, передает портал «Турдом».

По его словам, цены на путевки резко растут из-за санкций, введенных Западом против Москвы. Чиновник пояснил, что республика находится в рублевой зоне и большая часть товаров поступает из России.

Также стало известно о подорожании некоторых экскурсий. Например, цены на посещение Рицинского реликтового национального парка выросли в два раза.

Министр добавил, что в прошлом году республика стала вторым после Турции популярным курортным направлением у россиян. Так, Абхазию посетили около полутора миллиона российских туристов.

Ранее побывавшая в Абхазии российская туристка объяснила, почему она больше никогда не вернется в страну. По словам путешественницы, она разочарована низким уровнем сервиса и «полным упадком» туристической инфраструктуры.